Experts dans la finance

LUXEMBOURG - La Luxembourg School of Finance (LSF), de l’université du Luxembourg, va lancer la 7e édition de son «Master of Science in Banking and Finance» en janvier.

La formation, qui se suit à temps partiel, allie les aspects théoriques et pratiques du business et ambitionne de former des leaders, futurs dirigeants d’équipes.

Cette formation est suivie à temps partiel pour une durée de deux ans par des personnes déjà actives dans le monde du travail. Elle comporte 370 heures de cours ainsi qu’une semaine à la Stern School of Business de l’université de New York.