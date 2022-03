Football – Exploit du Luxembourg chez les U17 contre l’Angleterre

Le Luxembourg n’a jamais participé à la phase finale d’un Euro U17 et pourrait y arriver grâce à cette génération 2005.

L’exploit est immense. L’équipe U17 du Luxembourg a dominé l’Angleterre à Wiltz (2-0) et pourrait obtenir sa place pour la phase finale du championnat d’Europe de la catégorie, en mai et juin en Israël. L’équipe dirigée par Mario Mutsch finit deuxième de sa poule derrière la France et devant les Anglais, alors que la Russie a été exclue en raison de la guerre en Ukraine. Cela pourrait permettre au Grand-Duché d’obtenir une place parmi les sept meilleurs deuxièmes, sur huit poules d’éliminatoires, mais il faut attendre les dernières rencontres des autres groupes.