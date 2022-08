Pendant l'été: Explorer le Luxembourg en prenant le frais

Le lac de la Haute-Sûre dispose de plusieurs plages, dont celle de Rommwiss, en bas de Liefrange et Bavigne.

Quand le mercure grimpe, un flot de plaisanciers inonde les plages du lac de la Haute-Sûre. Mais le Grand-Duché regorge de coins où prendre le frais, excellent prétexte pour (re)découvrir le pays si vous restez cet été. Florilège non exhaustif.

Vous êtes déjà allé au lac de la Haute-Sûre? Allez poser votre serviette à la plage Rommwiss, elle est moins fréquentée. Empruntez du matériel nautique à l’auberge de jeunesse de Lultzhausen. Ou embarquez sur le bateau solaire à la découverte de la faune et de la flore du lac. Aux quatre coins du pays, les vastes étendues de forêt où croiser parfois un ruisseau glacé et les réserves naturelles sont traversées de sentiers de promenade gorgés d’ombre et d’humidité (à découvrir notamment avec les partenaires de www.naturemwelt.lu). N'oubliez pas qu'il faut respecter certaines règles pour aller au lac!