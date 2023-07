Au Luxembourg: Explosion de la demande: 5 500 familles attendent un logement abordable

Pour «disposer d'une idée plus précise sur les besoins en logements, il est indispensable d'analyser les caractéristiques sociodémographiques des candidats locataires sur les listes d'attente des différents bailleurs sociaux», affirme l'Observatoire de l'habitat. Or, ce ne sera vraiment possible que lorsque le Registre national des logements abordables sera mis en place. Le travail législatif pour cela est en cours.

«L'exclusion du marché privé s'aggrave»

En attendant, l'Observatoire de l'habitat ressort son étude de 2020 sur le sujet. Selon lui, l'augmentation du nombre de personnes sur liste d'attente depuis, «peut être vue comme un signe que l'exclusion des ménages les plus précaires du marché privé s'aggrave». En raison notamment de l'augmentation des prix et des loyers, alors que «les conditions d'octroi de crédits immobiliers sont devenues moins favorables».

L'étude de l'Observatoire de l'habitat met en lumière que trois types de ménages représentent les trois quarts des personnes sur liste d'attente: les personnes seules (35,1%), les familles monoparentales (22,7%) et les familles nombreuses (16,8%). Ces dernières sont d'ailleurs celles qui restent le plus longtemps sur liste d'attente, en raison de difficultés à trouver un logement abordable adapté à leur taille.

N'importe où, pourvu qu'il y ait un toit

Par ailleurs, 40% des candidats locataires dépensent plus de 30% de leur revenu disponible pour leur logement actuel, et trouver un logement abordable serait donc une bouffée d'air frais sur le plan financier, d'autant que l'inflation a pu détériorer leur situation. Pas loin de la moitié (44,5%) d'entre eux habitent actuellement un logement non adapté et 37,6% louent un logement à contrat à durée déterminée auprès d'une association. Certaines familles cumulent parfois ces éléments.