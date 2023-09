Explosions près de l'aéroport de la capitale, un mort et plus de 160 blessés

L'explosion, dans la nuit de mercredi à jeudi, d'un entrepôt à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, a fait au moins un mort et plus de 160 blessés, selon les autorités de ce pays d'Asie centrale, assurant que l'aéroport situé à proximité fonctionnait «normalement». «Au total, nous recensons 163 victimes dans cet accident, dont 138 blessés légers ayant quitté l'hôpital, 24 blessés toujours hospitalisés avec un état satisfaisant, tandis qu'un adolescent né en 2006 est décédé», a indiqué le ministère de la Santé sur Telegram.

Des explosions continuaient à retentir

Les vitres de nombreuses maisons aux alentours ont été soufflées et des intérieurs endommagés, a constaté un journaliste de l'AFP sur place, tandis que les ambulances continuaient d'évacuer les blessés. Des explosions continuaient à retentir quelques heures après le début de l'incendie, contre lequel lutte les pompiers. «Je me suis réveillé la nuit, j'ai cru à un tremblement de terre, puis j'ai vu l'incendie. Mon fils a été blessé à la jambe», a raconté Moustafo Koutepov, retraité de 72 ans habitant à proximité et dont la maison a été touchée.