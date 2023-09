La BD «Mel & Kropy» s’invite au Parc merveilleux

Connus des lecteurs de L’essentiel depuis juillet, Mel et Kropy investissent désormais le Parc merveilleux. Les héros de BD, visibles dans nos pages Détente, font l’objet d’une exposition dans la salle Amazonia jusqu’au 8 octobre. Les planches, croquis, affiches géantes et même des produits dérivés (tasses et tee-shirts) sont présentés aux visiteurs.