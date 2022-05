Football – Serie A : Expulsé après une bagarre générale, Ribéry s'en tire bien

Le joueur français de la Salernitana a écopé d'un seul match de suspension après avoir été impliqué dans une mêlée, dimanche, contre Cagliari.

De bonnes chances de se sauver

La Salernitana, longtemps lanterne rouge, est en plein sursaut depuis un mois (4 victoires et 2 nuls) et a désormais de bonnes chances de se sauver: 17e et premier non relégable, le club reste toutefois sous la menace de Cagliari, 18e à un point, et du Genoa, 19e à deux points.