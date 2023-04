Le Luxembourg en bref: EY lance son concours «Entrepreneurs de l'année»

Les membres du comité du syndicat de communes pour la promotion et le développement de la région Sud ont signé, vendredi, une déclaration d’intention. Elle a pour vocation de procéder à des efforts conjoints et coordonnés au niveau de la Minett Unesco Biosphere pour mettre en œuvre une décarbonation complète de toute la région.

Les onze communes de la région Sud (Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Käerjeng, Kayl, Mondercange, Pétange, Rumelange, Sanem et Schifflange) «travailleront avec tous les acteurs (privés et publics), en s'appuyant sur les outils, programmes et initiatives déjà lancés, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens», expliquent le syndicat Pro-Sud et le département de l'aménagement du territoire, dans un communiqué.

«Pour arriver à la transition énergétique, on ne peut agir seul, sans appuis. La plus grande partie des émissions carbones, 40%, viennent des problèmes de mobilité, or, vous ne pouvez pas résoudre ce type de problématique en étant une commune, note Georges Mischo, bourgmestre d'Esch-sur-Alzette et président de Pro-Sud. C’est au moins un problème régional, si ce n’est national et transfrontalier».