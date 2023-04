Scandale Wirecard: EY lourdement sanctionné en Allemagne

EY se voit interdire d'accepter de nouvelles «missions d'audit d'entreprises d'intérêt public pendant deux ans» et écope d'une «amende de 500 000 euros», selon un communiqué publié lundi par l'Apas, le gendarme de la profession des commissaires aux comptes en Allemagne. «EY Allemagne a pleinement coopéré avec l'Apas tout au long de l'enquête» et «regrette que la fraude chez Wirecard n'ait pas été découverte plus tôt», a réagi le groupe, dans un communiqué.

Lâché par plusieurs gros clients

Cinq auditeurs, salariés de EY à l'époque, se sont vu infliger des amendes entre 23 000 et 300 000 euros et sept autres ont échappé in fine à des sanctions en ayant cédé leur licence de commissaire aux comptes. «EY Allemagne est une entreprise différente aujourd'hui» avec «une nouvelle équipe de direction et de nouvelles structures de supervision», selon la firme.