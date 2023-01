En Allemagne : EY va supprimer 420 postes

«Le conseil d'administration d'EY Allemagne a décidé de divers changements structurels», l'accent étant mis «sur les mesures de personnel et la réduction des coûts non liés au personnel», a indiqué une porte-parole de l'entreprise dans un message transmis à l'AFP. EY Allemagne prévoit de supprimer 40 postes d'associés répartis dans l'audit et le conseil, et 380 postes administratifs, a écrit plus tôt le quotidien Financial Times.