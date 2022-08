Etats-Unis: Ezra Miller présente des excuses après ses frasques

États-Unis : Ezra Miller présente des excuses après ses frasques

Ezra Miller a reconnu dans un communiqué souffrir de problèmes de santé mentale et a assuré avoir commencé un traitement.

En 2022, Ezra Miller a plus souvent fait la une de l’actualité pour les différentes arrestations dont il a été l’objet que pour son travail en tant qu’acteur. Entre mars et avril, l’Américain de 29 ans a été interpelé à deux reprises, d’abord pour avoir eu un comportement agressif dans un bar puis pour avoir jeté une chaise sur une femme. Au mois de juin, les parents d’une adolescente de 18 ans l’ont même accusé d’être le gourou de leur fille. Et au mois d’août, il a été inculpé pour avoir volé de l’alcool au domicile d’un homme dans le Vermont.