«J’en ai marre»: «F**k les végétaliens»: un chef prend une mesure drastique

Le chef John Mountain ne sert plus les végétaliens.

Le célèbre chef John Mountain a annoncé sur la page Facebook de son restaurant Fyre de Perth (Australie) que les végétaliens étaient désormais bannis de son établissement. Il conclut sa publication par les mots: «Ouais. J’en ai marre» et des hashtags tels que «Allez voir ailleurs, s’il vous plaît» et «Zone non végétalienne».