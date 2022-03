«F-R-E-I-H-E-I-T»: Berlin fête la liberté

Réfugiée sous des parapluies et des imperméables, une foule immense a acclamé lundi soir au centre de Berlin l'effondrement d'un serpentin de dominos géants, célébrant la chute du Mur il y a 20 ans.

«F-R-E-I-H-E-I-T»: peu après 21h, le public enthousiaste a épelé les lettres du mot «liberté», et les dernières stèles de polystyrène décorées se sont effondrées de part et d'autre de la Porte de Brandebourg illuminée, alors que retentissait un grand feu d'artifice. Un peu plus tôt, c'est à l'ancien syndicaliste polonais Lech Walesa, l'un des acteurs clefs de la chute du communisme, qu'était revenu l'honneur de pousser le premier domino.

La foule, estimée à plus de 100 000 personnes malgré la pluie, s'était massée depuis des heures dans le centre historique de la capitale, entre la Potsdamer Platz et le Reichstag, à l'emplacement même où le Mur a balafré la ville entre 1961 et 1989. L'effondrement des dominos, confectionnés et peints par des milliers d'amateurs, bouclait une journée riche en symboles et en émotions. L'une des stèles avait même été décorée par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, emblème planétaire de la lutte contre l'oppression.

«Wind of Change»

En début de soirée, la grande fête diplomatico-populaire avait commencé avec l'arrivée sous la Porte de Brandebourg des chefs d'État et de gouvernement d'Europe, mais également du président russe Dmitri Medvedev et de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Sous le monument emblématique, qui pendant des décennies était resté infranchissable car cerné par le Mur, les principaux dirigeants ont salué la foule tandis que retentissait la mélodie de «Wind of Change» («le vent du changement»), le tube du groupe allemand Scorpions devenu l'hymne de la Révolution pacifique de 1989.

«Presque tous ceux qui ont vécu cette époque peuvent se souvenir de ce qu'ils ont fait et ressenti ce soir-là», a déclaré la chancelière Angela Merkel, rayonnante, tandis que des rayons laser éclairaient le ciel de la capitale. «Pour moi c'était un des moments les plus heureux de ma vie», a ajouté la dirigeante, qui a grandi en RDA et n'a pu entrer en politique qu'un fois le Mur tombé. «La liberté ne va pas de soi, elle doit toujours être défendue», a ajouté la chancelière, qui vient d'être réélue et est très populaire en Allemagne.

«Cela nous ramène en mémoire de tristes souvenirs»

De nombreux Berlinois mais aussi des touristes venus spécialement pour les festivités ont ovationné les dirigeants occidentaux, notamment Hillary Clinton. Pour Ursula Kerner, une retraitée de 63 ans ayant grandi en Allemagne de l'Ouest, la fête était à la fois «très belle et un peu triste». «Cette idée des dominos, c'est un beau symbole, mais en même temps, cela nous ramène en mémoire de tristes souvenirs».

Auparavant, le public avait chaleureusement applaudi le ténor espagnol Placido Domingo alors qu'il interprétait la marche «Berliner Luft» («Air de Berlin») composée en 1899 par l'Allemand Paul Lincke, et considérée comme l'hymne officieux de Berlin. Tout sourire, Mme Merkel n'était pas en reste pour taper en rythme dans ses mains. L'après-midi, elle s'était rendue à l'ancien poste-frontière de la Bornholmer Strasse, là même où, le soir du 9 novembre 1989, elle s'était précipitée parmi tant d'autres pour découvrir Berlin-Ouest. La chancelière a refait ce chemin en compagnie d'anonymes qui avaient également traversé cette brèche dans le Mur il y a 20 ans, de Lech Walesa et de l'ancien numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

La journée a également été marquée par la formation d'une chaîne humaine de 5 000 personnes qui ont symboliquement reconstitué le Mur... en partie seulement. L'artiste britannique Martin Butler, à l'origine de cette idée, espérait 33 000 personnes pour recréer l'intégralité de l'ancienne frontière. Son mur humain présentait des trous importants, mais M. Butler s'est déclaré «très fier que les gens soient sortis malgré le mauvais temps».

lessentiel.lu avec AFP

