Fausse note : «F*** the Queen!»: des fans écossais perturbent la minute de silence en hommage à Elizabeth II

Des supporters écossais se sont «distingués» jeudi soir, lors de la minute de silence en hommage à la reine, à la mi-temps du match de Conference League entre Heart of Midlothian et Basaksehir.

Quelques notes dissonantes se sont fait entendre, jeudi soir, outre-Manche, quelques heures après l'annonce du décès d'Elizabeth II. Ainsi, des fans écossais ont sifflé la minute de silence en hommage à la reine, à la mi-temps de la rencontre de Conference League entre Heart of Midlothian et le club turc de Basaksehir.

Dans une vidéo postée sur Twitter, on entend distinctement une partie des supporters écossais siffler et vociférer lors de cet hommage à la reine défunte, ainsi que l'insulte «F*** the Queen!»