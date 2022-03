F1: Danica Patrick hésiterait

Elle est présentée comme la future première femme à décrocher un baquet dans la compétition reine. Mais la principale intéressée n’est pas prête à tout pour intégrer ce milieu.

Tout naturellement quand la nouvelle écurie USF1 a vu le jour, des noms ont circulé quant aux pilotes qui pourraient tenir les volants. Et celui de la première femme à avoir décroché un succès en Indy Car est revenu avec insistance mais dimanche, Danica Patrick s’est interrogé : «La première chose qui me vient à l'esprit, c'est : est-ce que cela me conviendrait?» s'est questionnée la pilote de 26 ans. «Est-ce que ça va dans le sens de ma saison d'IndyCar? Est-ce une priorité pour moi? Cela ne va-t-il pas me laisser exsangue ? Et est-ce quelque chose que je désire vraiment?».