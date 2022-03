Fabio Grosso signe avec la Vieille Dame

Lyon a officialisé lundi soir le transfert du latéral gauche italien à la Juventus de Turin contre une indemnité de 2 millions d'euros et million de bonus liés aux résultats sportifs de la Juve durant le contrat du joueur.

Lundi matin, l'agent de Grosso avait pourtant assuré qu'il faudrait «un miracle» pour que le joueur rejoigne le club turinois. «La Juve a fait une offre que Lyon a jugée trop basse, avait déclaré Beppe Bozzo. Les heures qui passent et la fin du marché des transferts qui approche rendent la conclusion de l'affaire toujours plus difficile».

Selon le site web de La Gazzetta dello Sport, le champion du monde a été cédé par le club lyonnais pour 2,5 millions d'euros en plus de 500 000 euros de primes auxquelles a renoncé le joueur. Agé de 31 ans, Grosso, arrivé en 2007 en France, n'est plus titulaire à Lyon depuis le début de saison et l'arrivée du Français Aly Cissokho.