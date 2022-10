Motocyclisme: Fabio Quartararo toujours plus seul

Fabio Quartararo: le champion du monde en titre et toujours leader du championnat devra encore se débrouiller tout seul dimanche en course.

Un autre des académiciens de la star, Francesco «Pecco» Bagnaia, a fait le job ce samedi sous une forte chaleur, et toujours sans pluie. Troisième des qualifications, «Pecco» sait qu’il a une occasion en or de reprendre des points à Fabio Quartararo (Yamaha), seul, toujours plus seul, face à l’armada Ducati.