Décès en Belgique : Fabiola, une reine proche du Luxembourg

LUXEMBOURG/BELGIQUE - La reine des Belges Fabiola, qui sera enterrée vendredi prochain à Bruxelles, avait des liens familiaux très forts avec la famille grand-ducale.

Le palais grand-ducal a adressé ses condoléances à la famille royale belge après la mort de la Reine Fabiola, survenue vendredi. «C'est avec grande émotion que la Grande-Duchesse et moi-même avons appris la nouvelle de la disparition de la Reine Fabiola», a indiqué le Grand-Duc Henri dans un communiqué. «Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant d'une reine qui a mis toutes ses qualités d'esprit et de cœur au service du règne de son époux et du bien-être de ses concitoyens».