Football : Fabregas se moque d'une légende de Tottenham

Le milieu de terrain espagnol de Monaco, ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea, s'est livré vendredi à une joute verbale sur Twitter avec Graham Roberts.

Le joueur de l'AS Monaco, actuellement convalescent et n'a jusqu'ici disputé que 8 matches (1 but) pour le club de la principauté.

La question de Cesc Fabregas était-elle totalement innocente ou visait-elle plutôt à adresser un petit tacle au club londonien de Tottenham? Comme le milieu de terrain espagnol de 31 ans a porté durant sa carrière les couleurs d'Arsenal et de Chelsea, deux clubs rivaux dans la capitale anglaise, on peut se poser la question.

Vendredi, le joueur de l'AS Monaco, actuellement convalescent et qui n'a jusqu'ici disputé que 8 matches (1 but) pour le club de la principauté, s'est adressé à ses suiveurs sur Twitter pour leur proposer un choix hypothétique: «Question sincère... En tant que fan, voudriez-vous plutôt atteindre la finale de la Champions League et finir perdant ou gagner l'Europa League? Je suis juste curieux.»

La question de Fabregas n'a en tout cas pas plu à Graham Roberts. Le défenseur anglais faisait partie de la dernière équipe de Tottenham a avoir remporté un trophée européen. C'était en 1984 et les Spurs avaient battu aux tirs aux but les Belges d'Anderlecht, lors de la finale de la Coupe de l'UEFA.

«Tu es en manque de temps de jeu, Cesc, c'est ça?», a répondu Roberts. Deux heures plus tard, Fabregas a riposté de façon cinglante en se moquant de l'ex-défenseur âgé de 59 ans: Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si oui ou non je dispose d'assez de temps de jeu, mais je sais en revanche que vous n'allez plus rien gagner cette saison.»