Aux Etats-Unis – Face à l'horreur, il décide de dénoncer sa copine

Aux États-Unis : Face à l'horreur, il décide de dénoncer sa copine

Une Américaine a abattu la mère de son ex-compagnon sous les yeux de son propre enfant. Son actuel petit ami a dû se résoudre à la dénoncer aux autorités.

Une jeune femme de 25 ans est accusée d'avoir abattu la mère de son ex-compagnon et grand-mère de l'un de ses enfants, il y a quelques jours, à Spokane (Washington). Sous les yeux de sa progéniture, Ashley Horning a ouvert le feu sur Christina Powell, 48 ans. Après le meurtre, l'Américaine n'est pas allée bien loin: elle a marché un peu plus d'un kilomètre et s'est assise sur un banc. Elle a ensuite envoyé un message à son petit ami actuel pour lui annoncer qu'elle allait mettre fin à ses jours.