Football: Face à la Bosnie, le Luxembourg veut oublier ses absents

«À titre individuel, ça ne m’a fait ni chaud ni froid». Présent lundi en conférence de presse à la veille d’affronter la Bosnie, à Zenica, ce mardi soir (20h45) en éliminatoires de l’Euro 2024, le portier du Luxembourg, Anthony Moris, n’est pas passé par quatre chemins lorsqu’il a été interrogé sur les départs de la sélection de ses coéquipiers Gerson Rodrigues et Vincent Thill. «J’ai pleinement confiance envers les joueurs qui seront là pour jouer à leurs places et montrer que personne n’est plus grand que le groupe», a poursuivi le portier.