Grand Est : Face à la crise, les musées de Strasbourg fermeront deux jours par semaine

«Du point de vue financier (...), certaines villes le font. Nous on a un prix d'entrée à 7,5 euros, et dans certaines villes c'est le double. Mais ça n'est pas mon choix», a-t-elle ajouté. Dans le détail, et selon un courrier de la mairie rendu public par le site du syndicat UNSA des agents de l'Eurométropole, les huit musées gérés par la ville fermeront à compter du 3 octobre soit le lundi et le mercredi, soit le mardi et le jeudi.