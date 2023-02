Ballon chinois : Face à la «flotte» de ballons, Biden assure «ne pas chercher le conflit»

Plus tôt dans la journée, sa porte-parole avait pourtant accusé la Chine d’avoir déployé dans le monde entier ces dernières années une «flotte de ballons destinés à des opérations d’espionnage». Ces aéronefs, «observés au-dessus de pays des cinq continents», en ont «violé la souveraineté», ce qui a poussé les États-Unis à engager des «discussions avec (leurs) alliés et partenaires», avait indiqué à la presse Karine Jean-Pierre.

Déjà sous Trump

Le survol du territoire américain par ce ballon a captivé le pays pendant plusieurs jours, avant sa destruction samedi, au-dessus des côtes de Caroline du Sud. Aux républicains critiquant une supposée inaction pendant plusieurs jours, l’administration Biden a répliqué en expliquant qu’agir plus tôt aurait posé un risque pour la population, la trajectoire des débris ne pouvant pas être contrôlée.

Des responsables américains ont en outre estimé que la décision d’attendre avant de l’abattre avait fourni «une formidable occasion de mieux comprendre et d’étudier» l’engin. Washington a depuis assuré que la Chine n’en était pas à son coup d’essai, et que Pékin avait envoyé trois aéronefs pour de brèves incursions dans le ciel américain pendant la présidence de Donald Trump, et déjà un au début du mandat de Joe Biden.