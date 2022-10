Au Luxembourg : Face à la hausse de ses coûts, l'ACL augmente ses tarifs

LUXEMBOURG - Toujours plus sollicité, et avec des coûts qui grimpent, l'Automobile club Luxembourg augmente le montant de ses cotisations pour la première fois depuis treize ans.

L'ACL assure le dépannage de ses quelque 195 000 membres. ACL

Du 1er janvier au 30 septembre 2022, l'ACL a consommé 226 000 litres de carburants, déjà 4 000 de plus que l'an dernier. Or, dans le même temps, les prix des carburants ont explosé d'environ 66%. Ce n'est qu'un exemple parmi les hausses de coûts auxquelles est confronté l'Automobile club Luxembourg. «Les deux tranches d'index qui arrivent, ça représente le même coût que huit employés de plus», calcule Jean-Claude Juchem, directeur de l'ACL. «Jusqu'ici on arrivait toujours à couvrir les frais. Là, on avait le choix entre augmenter les cotisations et baisser les prestations. Les gens préfèrent des prestations de qualité».

Conséquence: pour la première fois depuis treize ans, l'ACL augmente le prix de ses cotisations. Pour une couverture au Luxembourg, il vous en coûtera désormais 69 euros par an au lieu de 49. Pour une assistance dans toute l'Europe, le prix passe de 89,50 euros à 119 euros. «C'est une offre plutôt modeste, vu les services énormes que nous proposons et que nous avons développés et la progression énorme des coûts du carburant, des rapatriements…», affirme Jean-Claude Juchem.

8 batteries changées par jour

Le nombre d'assistance à l'étranger a d'ailleurs aussi fortement augmenté, avec une hausse de 69% sur les neuf premiers mois de l'année. L'ACL assure là les rapatriements du véhicule et de la famille concernée, avec au besoin des nuits d'hôtel, transports et autres frais annexes pris en charge. Le coût du rapatriement d'une famille de quatre personnes s'élève par exemple à 5 020 euros depuis l'Autriche, 4 865 euros depuis le Portugal ou encore 3 855 euros depuis la France.

En tout, le nombre d'interventions de l'ACL a augmenté de 3%, de janvier à septembre par rapport à la même période en 2021. La panne de batterie est la plus fréquente et les 50 dépanneurs, mécaniciens et chauffeurs de l'ACL changent 3 200 batteries 12 V par an, soit plus de huit par jour. Sur l'ensemble des pannes signalées, «dans 88% des cas, nos spécialistes peuvent aider à rétablir la circulation sur place, de sorte que vous puissiez continuer votre déplacement». Le directeur de l'ACL y voit un moyen d'éviter certains frais de garage.

Et d'insister sur les avantages liés à la cotisation: «À l'ACL vous avez une carte pour tous les moyens de locomotion que vous utilisez: votre vélo, votre moto, votre voiture sans limitation du nombre de voitures, alors que chez les assureurs vous payez une assistance pour chaque voiture». D'autant que le parc automobile au Luxembourg vieillit. Au 30 septembre, les 444 254 voitures en circulation au Luxembourg avaient en moyenne 7,5 ans, et un risque de tomber en panne qui augmente avec l'âge…

Jean-Claude Juchem, directeur de l'ACL. L'essentiel

Pour rendre le diesel propre plus abordable Pour Jean-Claude Juchem, «décarboner le parc automobile est essentiel». Dans ce registre, l'ACL, très sollicitée, offre des conseils à ses membres sur l'avenir de leur mobilité. Et plaide en faveur du diesel HVO. Ce produit, pour le moment disponible dans une station du sud du pays, «permet de rouler avec moins d'émissions de CO2». Or, avec les taxes, il coûte en moyenne 2,85 euros le litre, bien plus que le diesel classique. L'ACL plaide donc pour que le gouvernement «revoie ce dossier en vue de promouvoir ce carburant comme alternative». D'ailleurs, si les taxes baissent, "l'ACL serait le premier à l'utiliser, pour démontrer son efficacité et mesurer la réduction des émissions et trouver les arguments pour le promouvoir».

