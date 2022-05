Corée du Nord : Face à la sécheresse, Pyongyang mobilise ses cols blancs

Le régime nord-coréen a fait appel à des fonctionnaires et des employés pour limiter les conséquences de la vague de sécheresse qui touche la Corée du Nord.

La Corée du Nord a déployé des travailleurs non manuels à travers les exploitations agricoles du pays afin d’éviter de lourdes pertes de récoltes consécutives à la sécheresse qui sévit, ont annoncé mercredi des médias officiels. Le pays, doté de l’arme nucléaire et soumis à des sanctions internationales en raison de ses programmes d’armes interdits, souffre de pénuries alimentaires chroniques. La Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, notamment aux inondations et à la sécheresse, en raison du manque d’infrastructures, de la déforestation et de décennies de mauvaise gestion étatique.