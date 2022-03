Journée mondiale : Face au cancer, quels mots blessent ou font du bien?

LUXEMBOURG - À l'occasion de la Journée mondiale du cancer, la Fondation Cancer lance une grande opération pour recueillir les témoignages de ceux qui sont passés par là.

«Quand on annonce à nos proches qu'on a un cancer, certains disparaissent des radars», constate Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer. «On ne sait pas quoi dire, ni quand, ni comment ou on a peur de blesser, alors on se tait. Parce que parler de la maladie reste difficile, voire tabou».