Au Luxembourg: Face au harcèlement moral, «le télétravail pour éviter les collègues toxiques»

«Aujourd'hui j'ai un boulot en CDI, mais je vais travailler la boule au ventre». Sonia*, lectrice de L'essentiel, réagit à notre article qui s'intéressait au nombre de plaintes pour harcèlement au travail au Luxembourg. Un chiffre qui ne faiblit pas selon les données de l'Inspection du travail et des mines (ITM), dans le privé comme dans la Fonction publique. «Ma femme a été moralement harcelée pendant des mois», explique Marc*, qui dit avoir pu compter «sur des témoignages de collègues» pour mettre un terme à cette situation.

«Le harceleur sait très bien à quel moment il peut le faire»

En 2022, le sujet reste malheureusement «tabou» selon de très nombreux lecteurs, concernés de près ou de loin. «Le harceleur sait très bien à quel moment il peut le faire, à l'abri des regards et écoutes de témoins susceptibles de le dénoncer», glisse l'un d'eux alors qu'un autre estime qu'il est faux de pointer essentiellement du doigt les employeurs: «Les collègues, plus que les responsables hiérarchiques, sont identifiés comme mobbeurs».