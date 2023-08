Au Luxembourg: Face au taux d'échec, faut-il plus d'heures en auto-école?

Le taux d'échec au permis de conduire est élevé. Editpress/Julien Garroy

Le taux de réussite à l'examen pratique du permis de conduire au Luxembourg tourne autour des 50% depuis 2013, selon des chiffres fournis par le ministre Déi Gréng de la Mobilité François Bausch. Si, de 2013 à 2020, un peu plus d'un candidat conducteur sur deux décrochait son précieux sésame pour circuler sur les routes du pays et d'ailleurs, le taux d'échec a grimpé à 51,1% en 2021 et 52,5% en 2022. À titre de comparaison, le taux de réussite en Allemagne tourne autour des 40%, en France il est à environ 42% et en Belgique à 45%.

Pour expliquer ce phénomène, François Bausch cite un «changement d'approche des jeunes candidats». En effet, «le permis de conduire a une valeur différente pour beaucoup de jeunes» par rapport à il y a une vingtaine d'années. Le ministre y voit «l'évolution des habitudes de mobilité», avec la «mobilité alternative, les transports en commun gratuits…» En outre, les jeunes conducteurs n'apprennent plus à rouler avec leurs parents comme autrefois, car souvent, «ils ne font plus attention à la circulation» quand ils sont passagers, préférant passer les trajets sur leur «smartphone», explique François Bausch. Du coup, «les automatismes n'existent plus et il faut tout apprendre à l'auto-école».

Autour de 1 600 euros

Ajoutez à tout ça un «trafic de plus en plus complexe et en augmentation constante et vous obtenez des routes de plus en plus exigeantes pour nos jeunes«. Le ministre veut mettre l'accent, pendant l'apprentissage, sur la «conscience des risques». Et du coup, «pour mieux préparer les jeunes conducteurs aux défis de la circulation moderne, il faudrait peut-être réfléchir à une réforme de l'apprentissage afin d'augmenter le nombre d'heures obligatoires». Ce qui permettrait, estime le ministre, de réduire le taux d'échec. D'ailleurs, le ministre glisse que les examinateurs, tous agréés et assermentés par l'État, «ne tendent aucun piège aux candidats».

Augmenter le nombre d'heures, cela signifierait donc un permis de conduire plus cher à obtenir. Actuellement, avec 16 h de pratique, le prix moyen est autour de 1 600 euros, cours théoriques inclus. Un tarif «qui peut varier d'une auto-école à l'autre, les tarifs n'étant pas réglementés». Si vous échouez, comptez dans les 750 euros pour continuer votre apprentissage jusqu'à la tentative suivante. Avec ces 1 600 euros en moyenne, le Luxembourg reste bien meilleur marché que l'Allemagne (entre 2 106 et 4 456 euros selon le nombre d'heures), mais aussi que la Belgique (1 700 euros) et la France (1 800 euros).