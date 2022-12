Au Luxembourg: Face aux incendies, les règles de sécurité seront renforcées

Les critères de sécurité sont définis dans le règlement grand-ducal qui en découle. «Les portes, couloirs et escaliers d'un immeuble avec un ou plusieurs logements sont à organiser de manière à permettre une évacuation rapide et sécurisée de tous les occupants. Chaque immeuble est à munir d'un extincteur par étage».

Détecteurs de fumée obligatoires

La sécurité des occupants, locataires ou propriétaires, sera renforcée avec l'obligation au 1er janvier prochain, d'installer des détecteurs de fumée dans tous les logements. «Le détecteur de fumée déclenche une alerte sonore qui vous avertit, afin que vous puissiez vous mettre en sécurité et appeler le 112», explique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Les détecteurs de fumée seront obligatoires dans les chambres à coucher et dans les «chemins d'évacuation», en l'occurrence couloirs ou cages d'escalier. «Il faut aussi en placer un près de la porte d'entrée, surtout dans un appartement», ajoute le CGDIS.

Dans le salon, la buanderie ou les combles, le détecteur est «recommandé». En revanche, il est évidemment déconseillé d'en installer «dans des endroits humides comme la salle de bain» et il doit être «à distance des plaques de cuisson si vous le mettez dans la cuisine». Il doit «toujours être installé au plafond et à distance des murs, fenêtres et portes», indique un pompier. Dans l'idéal, il doit aussi être placé «à distance des lumières et des ventilations». Le détecteur doit être certifié conforme et muni d'un marquage CE.