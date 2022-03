Guerre de l'acier – Face aux USA, l'Europe et le Canada ripostent

Le Brésil considère les tarifs douaniers injustifiés et veut d'autres «solutions»La décision américaine d'imposer des taxes aux importations d'acier et d'aluminium brésilien «est injustifiée», a déclaré vendredi le gouvernement de Michel Temer qui souhaite que d'autres «solutions» soient trouvées dans ce conflit commercial. Le Brésil, deuxième exportateur d'acier et d'aluminium vers les Etats-Unis après le Canada, avait demandé à être exempté de ces droits de douane en raison de la complémentarité des chaînes de production.