Santé : Face au Covid, faire du sport limiterait les risques

Une étude publiée mardi annonce que l’activité physique permettrait de limiter la possibilité de contracter le Covid-19 et de développer une forme grave de la maladie.

Les personnes qui s’adonnent à une activité physique régulière ont moins de risques d’attraper le Covid-19 et de développer une forme grave , conclut une étude publiée mardi, qui comprend toutefois de nombreuses limites. «Une activité physique régulière est associée à un moindre risque d’infection» au coronavirus, ainsi qu’à un meilleur pronostic en matière «d’hospitalisations, de gravité et de mortalité», conclut cette étude parue dans le «British Journal of Sports Medicine».