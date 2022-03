Publicité en ligne : Facebook affirme avoir deux millions d'annonceurs

Le réseau social a indiqué mardi avoir franchi la barre des deux millions d'annonceurs publicitaires actifs, ce qui représente un bond de 33% en sept mois.

Le premier réseau social en ligne mondial avait estimé leur nombre à 1,5 million en juillet 2014, et le niveau actuel est «le double d'il y a un an et demi environ», a indiqué Dan Levy, vice-président chargé des services mondiaux de marketing du groupe américain, lors d'un entretien téléphonique avec l'AFP à Montevideo. «C'est un signe fort de notre engagement à aider les petites entreprises». La plus grande partie des annonceurs publicitaires sur Facebook sont en effet des PME qui utilisent le réseau social pour faire la promotion de leurs produits.