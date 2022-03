Réseau social : Facebook craint une fuite massive de données

Un chercheur a trouvé des données de 267 millions d'utilisateurs provenant de Facebook sur le «dark web».

D'après le chercheur Bob Diachenko et le site Comparitech, les identifiants, numéros de téléphone et noms de 267 millions d'utilisateurs, essentiellement américains, étaient disponibles librement sur le «dark web» - de quoi mener de vastes opérations de spam et de phishing (hameçonnage).