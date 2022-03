Séisme à Haïti : Facebook et Twitter se mobilisent

La star du hip hop haïtiano-américaine Wyclef Jean, a lancé un appel aux dons sur Twitter tandis que de nombreux groupes de soutien se forment sur Facebook.

Le groupe «Venons en aide à Haïti», destiné à «soutenir moralement et partager de l'information pour les Haïtiens», comptait plus de 600 membres quelques heures après le tremblement de terre de magnitude 7.

«Je veux partir en Haïti, pour aider, me porter bénévole», écrivait sur la page du groupe Maloone Lyn's, une utilisatrice de Facebook.