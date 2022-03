Application : Facebook placé sur l’iPad

L’agrégateur suisse de réseaux sociaux Sobees a lancé, dimanche, une version conçue pour la tablette d’Apple, la première application Facebook sur l’iPad.

Jusqu’à la fin mai, Sobees for Facebook est disponible gratuitement sur l’Apple iPad app store. La société suisse a déjà conçu des applications de bureau en ligne et sur mobile pour organiser et partager les informations des internautes disponibles sur Facebook, Twitter, Flickr ou YouTube.