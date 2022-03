Etats-Unis – Facebook rassure la Bourse sur ses finances

États-Unis : Facebook rassure la Bourse sur ses finances

Le réseau social a bondi en Bourse, mercredi, après la publication de ses résultats rassurants.

Facebook, secoué par des controverses quasi permanentes, bondissait en Bourse, mercredi soir, après avoir publié des résultats meilleurs que prévu, qui renouent avec un rythme de croissance élevé, et une hausse du nombre d'usagers un peu plus élevée qu'attendu.

Alors que les investisseurs s'inquiètent d'une crise de croissance de Facebook et de l'impact des polémiques à répétition, ces rythmes de croissance sont plus élevés qu'au trimestre précédent, signe que les annonceurs et les usagers n'ont pas massivement quitté le réseau. À 2,32 milliards, le nombre d'usagers mensuels actifs est d'ailleurs légèrement supérieur aux prévisions. Le nombre d'abonnés actifs quotidiens est, quant à lui, pile conforme aux attentes, à 1,52 milliard.