Service personnalisé : Facebook teste son propre assistant virtuel

Le réseau social développe son propre outil, destiné à faire concurrence à Siri et Cortana, notamment.

Facebook a commencé à tester mercredi un assistant virtuel intégré à son application de messagerie mobile Messenger, susceptible de faire concurrence à Siri chez Apple ou Cortana chez Microsoft . «Aujourd'hui nous commençons à tester un nouveau service baptisé M. M est un assistant personnel numérique à l'intérieur de Messenger, qui réalise des tâches et trouve des informations pour vous», écrit David Marcus, en charge des services de messagerie de Facebook, dans un message posté mercredi sur son compte sur le réseau social.

Il précise que M fonctionne avec un système d'intelligence artificielle «qui est entraîné et supervisé par des personnes» réelles, et affirme que contrairement à d'autres services déjà sur le marché, il pourra pousser la tâche jusqu'au bout, à savoir «acheter des objets, faire livrer des cadeaux à des proches, réserver des restaurants, faire des arrangements pour des voyages, prendre des rendez-vous, et beaucoup plus».