Internet : Facebook veut faire de la pub sur les GSM

Le géant des réseaux sociaux lance un nouveau type de publicité sur les appareils mobiles qui cible en fonction des applications utilisées, affirme le site du «Wall Steet Journal» samedi.

Cela repousserait encore un peu plus les limites des données sur les téléphones et tablettes que les entreprises espionnent, et poserait de nouvelles inquiétudes quant à la confidentialité des données. Le réseau au 900 millions de membres trace les applications que les gens utilisent en se connectant grâce à sa fonction Facebook Connect, qui permet de se connecter à des millions de sites internet et d'applications comme Amazon.com, LinkedIn ou Yelp avec son identifiant et mots de passe Facebook.