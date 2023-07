Construction au Luxembourg: Faillite annoncée chez Manuel Cardoso, 120 employés sur le carreau

«Une part risque de rester au chômage»

Le timing de l’annonce est particulièrement compliqué alors que le congé collectif débute jeudi. Ainsi des employés avaient prévu leurs vacances. Et certains seront loin lorsque la faillite sera prononcée et que les démarches deviendront possibles. Les syndicats se disent prêts à les aider à leur retour. «Nous avons aussi des contacts avec des sociétés à la recherche de collaborateurs». Une réunion d’information est programmée demain mardi avec les syndicats. «Il s'agit de préparer les démarches avant que les gens ne partent en congés et de faire pour qu'ils puissent avoir leur argent le plus vite possible», confie Jean-Luc De Matteis, secrétaire central de l'OGBL.