Faillite de Carillion: KPMG écope d'amendes record de 21 millions de livres

Le secteur de l'audit au Royaume-Uni est dans le collimateur du gouvernement AFP

Dans un communiqué, le FRC dit avoir infligé deux amendes à deux entités de KPMG pour des audits réalisés entre 2013 et 2017. Carillion, étranglé par une dette de 1,5 milliard de livres (1,7 millions d'euros), avait vu sa situation financière se dégrader brutalement, en raison de reports de chantiers, difficultés dans l'exécution de contrats et retards de paiement. Le groupe avait déposé le bilan du jour au lendemain.

«Le nombre, l'étendue et la gravité des lacunes dans les audits de Carillion au cours de la période ayant précédé sa chute étaient exceptionnels et ont miné la crédibilité et la confiance du public dans l'audit», a taclé Elizabeth Barrett, conseillère exécutive du FRC, citée dans le communiqué.

Ceci explique que la sanction le plus lourde des deux imposées jeudi, de 18,6 millions de livres (21,5 millions d'euros), est aussi «la plus élevée jamais imposée par le FRC», poursuit Mme Barrett. De nombreuses failles «impliquent le non-respect des concepts d'audit les plus élémentaires et fondamentaux» mais aussi «des manquements aux normes éthiques relatives aux principes fondamentaux d'objectivité, d'indépendance et d'intégrité», selon elle.

Une réforme se fait attendre

Deux anciens partenaires de KPMG ont aussi écopé d'amendes de 350 000 et 70 000 livres. «Ces conclusions sont accablantes» et «il est clair pour moi que notre travail d'audit sur Carillion a été très mauvais, sur une période prolongée», a réagi Jon Holt, directeur général de KPMG, dans une déclaration transmise à l'AFP. Depuis, «nous avons fait énormément pour améliorer les contrôles et la surveillance au sein de notre cabinet», a-t-il assuré.

KPMG avait déjà dû payer l'an dernier une amende de 14,4 millions de livres (16,7 millions d'euros) pour avoir fourni des informations fausses au régulateur dans le cadre de la faillite de Carillion. Le cabinet a par ailleurs conclu en février dernier un accord amiable, dont le montant n'a pas été dévoilé, dans une plainte à 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros) au nom des créanciers du groupe de construction.

Le secteur de l'audit au Royaume-Uni est dans le collimateur du gouvernement, pointé pour n'avoir pas vu venir des faillites emblématiques ces dernières années. Une réforme très attendue de la réglementation de la part du gouvernement se fait toujours attendre.