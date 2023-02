Immobilier au Luxembourg : Affaire Cenaro: une personne placée en détention préventive

LUXEMBOURG – Des perquisitions dans des établissements financiers, bureaux et domiciles dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ont été effectuées mercredi, annonce le parquet. Une personne a été arrêtée.

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le parquet annonce que «dans le cadre d’une instruction ouverte début janvier 2023, notamment des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse, une quarantaine d’enquêteurs du service de police judiciaire (SPJ) ont effectué mercredi, sur mandat du juge d’instruction de Luxembourg, des perquisitions dans des établissements financiers, bureaux et domiciles dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg».