Faillites au Luxembourg: 1 943 pertes d'emplois, du jamais vu depuis 2016

«Il faut remonter à 2016 et avant pour retrouver des niveaux similaires voire supérieurs en termes de pertes d’emplois», souligne l'Institut de la statistique et des études économiques (Statec). Sur les neuf premiers mois de 2023, 1 943 pertes d’emplois salariés ont été enregistrées en raison des faillites d'entreprises. Soit une hausse de près de 50% par rapport à la même période en 2022. Le nombre de faillites est en hausse de 9% (710 contre 650 jugements entre janvier et septembre 2022).

Est-ce lié à l'inflation? À la fin des aides Covid? «La raison des différentes faillites n’est pas répertoriée car inconnue, explique à L'essentiel Laurent Bley, chargé du Répertoire des entreprises au Statec. Il peut s’agir d’une multitude de raisons».

Statec

Dans le détail, la branche du commerce a été la plus impactée pour les trois premiers trimestres de 2023, avec 141 faillites, soit dix de plus qu’à la même période de 2022 (+8%), et environ 250 pertes d’emplois salariés (+57%).

Le Statec compte également 117 faillites au niveau du secteur de la construction, soit 43 de plus qu’à la même période de 2022 (+58%). Rappelons que le secteur est confronté à l'explosion des prix des matières premières, à la flambée des coûts de l’énergie et à la hausse des taux d’intérêt. Les pertes d’emplois salariés sont estimées à plus de 700 (+41%), soit environ 36% du total des pertes totales d’emplois salariés liées aux faillites durant les trois premiers trimestres de 2023.

Liquidations en forte baisse

En ce qui concerne l'horeca, les faillites se chiffrent à 80, soit quinze faillites de plus par rapport à la même période de 2022 (+23%), avec pour conséquence quelque 300 emplois salariés perdus (+78%).

En parallèle, les liquidations sont… en fort repli pour les trois premiers trimestres de 2023 (-23%). Plus de 60% des sociétés liquidées durant cette période sont des sociétés holding et fonds de placement. «Les liquidations ne sont pas en lien direct avec les faillites, c’est surtout les sociétés de type holding et fonds d’investissement qui recourent moins à la liquidation judiciaire, explique Laurent Bley. Il y a aussi la liquidation volontaire, qui n’exige pas de passage par les tribunaux…».

Statec