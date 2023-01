Au Luxembourg : Un nombre record de faillites enregistré au 4e trimestre 2022

Faillites

Au niveau des branches d’activités, l'institut relève des évolutions contrastées. Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (Horeca), le nombre de faillites (115) augmente certes de manière sensible (+69% par rapport à 2021), «mais il ne fait que revenir à son niveau d’avant-crise». Les faillites dans le commerce ont quant à elles diminué de près de 18% en 2022. Une baisse sensible est également à observer pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (-30%) et pour les sociétés de type holding et fonds de placement (-15%). En termes de nombres absolus, ce sont les sociétés holding et fonds de placements ainsi que les entreprises du commerce qui ont été les plus concernées par les faillites en 2022, avec respectivement 275 et 198 faillites.