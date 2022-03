Oeko-Foire : «Faire découvrir le bio à ceux qui ont des a priori»

LUXEMBOURG - De vendredi à dimanche,

170 exposants participent

à l'Oeko-Foire, une première pour certains.

«L'Oeko-Foire est devenue un incontournable du naturel, du bio au Luxembourg. Cela nous permet d'aller vers toute la population». Ce leitmotiv de démocratisation du bio, Olivier Bens et ses associés entendent aussi l'appliquer à leur magasin, Nature elements, qui a ouvert en janvier dernier dans la zone d'activité de Howald. «Nous voulons faire découvrir le bio aux consommateurs qui ont des a priori», précise Olivier Bens. «Si j'écris "bio" sur mon enseigne, je fais peur à certains...».

Olivier Bens essaye donc de les leur fournir, de se démarquer. «Les gens redécouvrent le goût de la prune dans les tartes que prépare José, par exemple. Et se rendent compte que le bio, c'est bon, meilleur pour la santé et pas forcément plus cher».