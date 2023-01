Frontaliers français: «Faire garder trois enfants en pleine semaine, c’est un peu la galère!»

De l'autre côté de la frontière, l'appel à la grève contre la réforme des retraites en France sera semble-t-il très suivi dans l'éducation, où près de 70% des enseignants du premier degré (maternelle et élémentaire) devraient faire grève, selon le principal syndicat, le Snuipp-FSU. Si certains établissements assureront l'accueil des élèves, d'autres seront entièrement fermés. Un problème pour un certain nombre de parents travailleurs frontaliers au Luxembourg.

«L’assistante maternelle de mon fils de 4 ans m’a déjà informée qu’elle ferait grève. J'ai prévenu mon beau-père, c'est lui qui s'occupera de lui si sa maîtresse est absente. Et je vais devoir déposer mon fils plus tôt parce que je suppose que les routes vont être encore plus surchargées que d’habitude», explique Camille, qui travaille à Mamer. D'autres parents pourront, eux, compter sur la flexibilité de leurs employeurs. Le télétravail apparaît souvent comme la solution la plus efficace et la plus plébiscitée pour faire face à cette journée particulière.