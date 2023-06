Dr Sex: «Faire l'amour est une contrainte pour moi!»

Caro n'a plus envie de faire l'amour. Personnellement, cela ne la dérange pas, mais elle craint que son compagnon ne voie pas les choses du même oeil. UNSPLASH/MADDI BAZZOCCO

Question de Caro (43 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Caro,

Lorsque des femmes me racontent, en thérapie sexuelle, qu’elles n’ont plus envie de faire l’amour, il s’avère souvent que le manque de libido n’est pas général. Souvent, elles éprouvent un ras-le-bol de la routine sexuelle avec leur partenaire de longue date. S’ajoute à cela qu’elles n’osent pas, la plupart du temps, lui en parler ouvertement ou, comme c’est aussi souvent le cas, elles leur en ont parlé, mais cela n’a rien changé.

Lors de ces échanges, les femmes reprochent un nombre infini de choses à leurs compagnons, notamment leur côté psychorigide et leur manque d'imagination, mais aussi leur manque de sensibilité ou le fait qu'ils soient accros à la pornographie. D'après elles, ils n'auraient rien d'autre en tête que de se satisfaire vite fait avant de s'endormir. La plupart du temps, elles semblent toutefois oublier qu'elles sont à 50% responsables de la qualité des rapports sexuels.

Une chose est sûre: le désir sexuel et, par conséquent, la fréquence des rapports sexuels, sont soumis à des fluctuations et ont, dans l'ensemble, tendance à diminuer plutôt qu'à augmenter au cours d’une relation de longue date, du moins en ce qui concerne les rapports sexuels, auxquels on fait généralement référence lorsqu’on parle de sexe. Il s'agit donc de faire preuve de créativité.

Considère la situation actuelle comme une invitation. Tu peux ainsi l’aborder ouvertement. Et n’oublie pas que ton corps va bientôt être soumis à des changements hormonaux. Il se peut que cela se traduise d'ores et déjà par un manque de libido. Tu pourrais éventuellement envisager d’en parler à ta gynécologue.

Ce qu'il ne faut en aucun cas faire, c’est laisser carte blanche à ton partenaire! Essaie plutôt de repenser ta sexualité et ta féminité, et de savoir quels sont tes désirs et tes besoins au niveau des sens et sur le plan physique. Qu’aimerais-tu essayer? De quelle manière aimerais-tu faire l’amour?

Dès que tu auras une idée de la direction à prendre, tu pourras laisser ton partenaire prendre part au processus et en parler avec lui. Si tu as du mal à le faire seule ou si les mots te manquent pour exprimer ces désirs et besoins, tu as la possibilité de te faire accompagner par un conseiller sexuel. Bien à toi!

Est-ce facile pour toi de parler de ton manque de libido à ton/ta partenaire? Oui Non Je n’ai pas de désir, donc pas besoin d’en parler.