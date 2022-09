Carburants: «Faire le plein au Luxembourg n'est plus intéressant»

Par le jeu des ristournes gouvernementales (lire ci-contre), les prix des carburants pourraient dès aujourd'hui s'avérer plus élevés au Luxembourg qu'en France. Si la différence devrait être mince pour le diesel (4 à 5 centimes), elle pourrait être plus conséquente pour le Super 98 (de l'ordre de 25 centimes). De quoi assister ces prochaines semaines à un «tourisme à la pompe inversé»?

«Prêts à changer les habitudes»

«Pas question de changer mes habitudes», martèlent Patricia, de Bascharage, et Maria de Steinfort. «À quoi bon polluer et rouler des kilomètres pour une différence minime?», ajoute Romain, de Bascharage. «Ça ne vaut pas le coup», confirment Max, de Comar-Berg, et Romy, de Bettange-sur-Mess. Au contraire de Renata, de Frisange, et Joé, de Mondercange, qui se disent «prêts à changer leurs habitudes» et à aller faire leur plein en France.