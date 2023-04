ING Faire ses courses au Luxembourg ou dans les pays frontaliers?

En 2020, l’institut Nielsen s’est penché sur le prix de 110 000 produits de consommation courante et a effectué une comparaison avec les 4 pays qui forment la Grande Région: France, Allemagne, Belgique et bien sûr, Luxembourg.

Pour ce qui est des produits disponibles, la France propose une offre 4 fois plus large en nombre de produits que ses pays voisins Belgique et Luxembourg.

Alors rayon par rayon, où faire ses courses?

Le Luxembourg est le plus intéressant pour y acheter ses boissons. En Allemagne, ce sont les produits de droguerie, parfumerie, hygiène et les produits non alimentaires qui sont les plus économiques.