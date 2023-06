Concert au Luxembourg : «Faire un double album? Non, voyons plus grand!»

L’essentiel: Vous êtes revenu l’an dernier avec un triple album. Pourquoi ce choix?

Svein: Les nouveaux formats ont rendu cela possible, ainsi que le format vinyle. À l’origine, nous avions l’intention de faire un double album, mais on s’est dit que c’était un peu ennuyeux. Partons sur quelque chose de plus grand! D’autant que «Profound Mysteries» fait suite à «The Inevitable End», sorti en 2014.

Quand avez-vous composé ces 30 morceaux?

Torbjørn: Nous avons commencé en 2019, nous avons réuni pas mal d’idées, dont certaines nous venaient de l’enfance. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de temps libre durant la pandémie, mais nous avons pu composer. Sans changer pour autant notre façon de travailler, isolés tous les deux en studio.

Sur vos disques, il y a un équilibre entre le côté atmosphérique et dansant. C’est important pour vous de combiner cela?

Torbjørn: Oui, nous apprécions particulièrement le changement de dynamique, et la musique de Röksopp a toujours été éclectique et holistique. Nous restons vigilants à ce que les transitions ne soient pas trop abruptes ou décousues. Mais si on y prête une oreille attentive, les éléments atmosphériques se trouvent également dans les titres dansants, et vice-versa.

Il y a de nombreuses voix sur le projet. À quel moment savez-vous qu’une chanson a besoin d’une voix?

Torbjørn: C’est en rapport avec ce que l’on veut exprimer. L’ensemble des morceaux de «Profound Mysteries» racontent une histoire, même sans la présence de voix. Mais lorsqu’il y a une raison et que c’est nécessaire, nous y ajoutons des mots, et souvent le titre donne le ton de l’histoire.

Svein: Parfois, la voix peut surcharger un morceau, nous essayons que cela ne soit pas le cas.

Susanne Sundfør ou Alison Goldfrapp sont présentes sur plusieurs titres. Font-elles partie de la famille?

Svein: Nous considérons en effet les artistes qui collaborent avec nous comme faisant partie d’une famille. Torbjørn et moi écrivons ensemble les textes, et nous avons déjà en tête un ou une artiste en fonction du sentiment qui se dégage de la chanson. C’est différent avec Alison Goldfrapp, qui participe davantage à la conception. Si nous écrivons un morceau duquel se dégage un certain type de sentiment, nous faisons appel à Susanne Sundfør. Nous sommes chanceux de pouvoir faire appel à elles, car cela ne sonnerait pas de la même façon si je chantais le morceau.

Et pourtant, vous chantez sur «Stay Awhile»! Et votre voix s’accorde parfaitement avec celle de Susan Sundfør.

Svein: Oui, je chante (rires). Ce n’est pas intentionnel, mais Depeche Mode fait partie de mon ADN et cela m’a inspiré à ce niveau. Je ne peux pas le nier.

Vous reprenez la tournée. Comment vous sentez-vous?

Svein: Très bien. C’est la période des festivals, donc cela nécessite des ajustements. Nous n’avons pas de setlist fixe, mais nous essayons d’apporter le maximum d’énergie pour les sets courts sur les festivals, tandis que sur les sets plus longs, il y a davantage d’options. Et le fait de jouer dans de nombreux endroits nous donne l’opportunité de découvrir des lieux, comme au Luxembourg.