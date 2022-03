Baromètre politique : Faites le test et trouvez votre candidat idéal

LUXEMBOURG - Découvrez le candidat qui vous correspond le mieux, dans notre questionnaire en ligne sur les élections législatives 2013, en partenariat avec l'Université de Luxembourg et smartvote.

Le test a été mis en ligne par le programme de recherche sur la gouvernance européenne de l’Université du Luxembourg, en collaboration avec la société Politools-Political Research Network basée à l’Université de Berne. Le sondage vise à comprendre comment l’ensemble de la population se positionne par rapport à la politique en général et en particulier au Luxembourg. La première édition de ce programme, en 2009, avait vu la participation de plus de la moitié des candidats et réuni plus de 36 000 profils politiques établis par les internautes.